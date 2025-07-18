18.07.2025
Смотреть онлайн Лангваррин - Мельбурн Сити (мол) 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Victoria Premier League 1: Лангваррин — Мельбурн Сити (мол), 22 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lawton Reserve.
МСК, 22 тур, Стадион: Lawton Reserve
Australia Victoria Premier League 1
Завершен
0 : 3
18 июля 2025
Мельбурн Сити (мол)
14'
19'
45+1'
Melbourne City NPL
45+1'
Счет после первого тайма 0:3 : 2,0
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,0
Текстовая трансляция
6'
Melbourne City NPL - Угловой
14'
Melbourne City NPL - 1-ый Гол
19'
Melbourne City NPL - 2-ой Гол
23'
Лангваррин - Угловой
45+1'
Melbourne City NPL - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3 : 2,0
50'
Melbourne City NPL - Угловой
61'
Лангваррин - Угловой
61'
Лангваррин - Угловой
63'
Melbourne City NPL - Угловой
67'
Melbourne City NPL - Угловой
72'
Melbourne City NPL - Угловой
83'
Лангваррин - Угловой
86'
Melbourne City NPL - Угловой
90+6'
Melbourne City NPL - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,0
Превью матча Лангваррин — Мельбурн Сити (мол)
Статистика матча
Атаки
19
20
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
1
14
Комментарии к матчу