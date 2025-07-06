Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Солт Лейк - Сент-Луис Сити 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Солт ЛейкСент-Луис Сити . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Рио Тинто. Судить этот матч будет Allen Chapman.

МСК, Стадион: Рио Тинто
Чемпионат США по футболу. МЛС
Солт Лейк
Noel Caliskan 6'
Диогу Гонсалвеш 43'
Джошуа Яро 64'
Завершен
3 : 2
06 июля 2025
Сент-Луис Сити
Клаусс 51'
Noel Caliskan 80'
Смотреть онлайн
Noel Caliskan icon
6'
Диогу Гонсалвеш icon
43'
Счет после первого тайма 2:0
Клаусс icon
51'
Джошуа Яро icon
64'
Noel Caliskan icon
80'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
6'
Noel Caliskan - 1-ый Гол
19'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
21'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
26'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
37'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
40'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
43'
Диогу Гонсалвеш - 2-ой Гол забит с передачи Agada
Счет после первого тайма 2:0
48'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
51'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
51'
Клаусс - 3-ий Гол
61'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
62'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
63'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
64'
Yaro - 4-ый Гол
74'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
80'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
80'
Noel Caliskan - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
90+3'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Солт Лейк — Сент-Луис Сити

Солт Лейк Солт Лейк
1
Бразилия
Рафаэль
92
Германия
Noel Caliskan
15
США
Джастин Глэд
29
США
Сэм Джункуа
98
Греция
Александрос Катранис
13
Эквадор
Nelson Palacio
7
Аргентина
Пабло Руис
77
Англия
Джонни Расселл
72
Zavier Gozo
10
Португалия
Диогу Гонсалвеш
9
Нигерия
William Agade
Тренер
США
Пабло Мастроэни
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
1
Швейцария
Роман Бюрки
91
Мексика
Jaziel Orozco
15
США
Джошуа Яро
3
Австралия
Jake Max Gordwood-Reich
14
Норвегия
Томас Тотланд
7
Чехия
Tomas Ostrak
17
Германия
Марсель Хартель
6
Conrad Wallem
11
США
Simon Becher
9
Бразилия
Клаусс
36
Германия
Седрик Тойхерт
Тренер
Англия
David Critchley

История последних встреч

Солт Лейк
Солт Лейк
Сент-Луис Сити
Солт Лейк
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
19.10.2025
Сент-Луис Сити
Сент-Луис Сити
2:2
Солт Лейк
Солт Лейк
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Солт Лейк Солт Лейк
49%
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
51%
Атаки
89
93
Угловые
5
10
Фолы
10
8
Удары (всего)
9
11
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
8
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Allen Chapman (США).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 43 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 42% (5 из 12 матчей) Allen Chapman назначал пенальти

Комментарии к матчу
