Смотреть онлайн Солт Лейк - Сент-Луис Сити 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Солт Лейк — Сент-Луис Сити . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Рио Тинто. Судить этот матч будет Allen Chapman.
Превью матча Солт Лейк — Сент-Луис Сити
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Allen Chapman (США).
За последние 12 матчей судья показал 43 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 42% (5 из 12 матчей) Allen Chapman назначал пенальти