Смотреть онлайн Сент-Луис Сити - Солт Лейк 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Сент-Луис Сити — Солт Лейк . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Citypark. Судить этот матч будет Armando Villarreal.
Превью матча Сент-Луис Сити — Солт Лейк
Команда Сент-Луис Сити в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 19-18. Команда Солт Лейк, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-15. Команда Сент-Луис Сити в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Солт Лейк забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Солт Лейк, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Armando Villarreal (США).
За последние 8 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 8 матчей) Armando Villarreal назначал пенальти