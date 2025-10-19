Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Сент-Луис Сити - Солт Лейк 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Сент-Луис СитиСолт Лейк . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Citypark. Судить этот матч будет Armando Villarreal.

МСК, Стадион: Citypark
Чемпионат США по футболу. МЛС
Сент-Луис Сити
Эдуард Лёвен 42'
Клаусс 88'
Завершен
2 : 2
19 октября 2025
Солт Лейк
Виктор Олатунджи 17'
Виктор Олатунджи 32'
Смотреть онлайн
Виктор Олатунджи icon
17'
Виктор Олатунджи icon
32'
Эдуард Лёвен icon
42'
Счет после первого тайма 1:2 : 3,3
Клаусс icon
88'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
17'
Виктор Олатунджи - 1-ый Гол забит с передачи Zavier Gozo
32'
Виктор Олатунджи - 2-ой Гол забит с передачи Диогу Гонсалвеш
42'
Эдуард Лёвен - 3-ий Гол
45+6'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 3,3
51'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
60'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
64'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
64'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
79'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
79'
Угловой
Сент-Луис Сити SC - Угловой
88'
Клаусс - 4-ый Гол
90+1'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,3

Превью матча Сент-Луис Сити — Солт Лейк

Команда Сент-Луис Сити в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 19-18. Команда Солт Лейк, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-15. Команда Сент-Луис Сити в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Солт Лейк забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июля 2025 на поле команды Солт Лейк, в том матче победу одержали хозяева.

Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
1
Швейцария
Роман Бюрки
14
Норвегия
Томас Тотланд
22
Канада
Kyle Hiebert
95
Сенегал
Fallou Fall
6
Conrad Wallem
10
Германия
Эдуард Лёвен
8
США
Крис Деркин
17
Германия
Марсель Хартель
77
Южная Корея
Jeong Sangbin
9
Бразилия
Клаусс
59
MyKhi Joyner
Тренер
Англия
David Critchley
Солт Лейк Солт Лейк
1
Бразилия
Рафаэль
2
США
Деандре Йедлин
4
Колумбия
Брайан Вера
15
США
Джастин Глэд
29
США
Сэм Джункуа
92
Германия
Noel Caliskan
6
Парагвай
Braian Ojeda
72
Zavier Gozo
8
США
Diego Luna
10
Португалия
Диогу Гонсалвеш
17
Нигерия
Виктор Олатунджи
Тренер
США
Пабло Мастроэни

История последних встреч

Сент-Луис Сити
Сент-Луис Сити
Солт Лейк
Сент-Луис Сити
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.07.2025
Солт Лейк
Солт Лейк
3:2
Сент-Луис Сити
Сент-Луис Сити
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
54%
Солт Лейк Солт Лейк
46%
Атаки
0
0
Угловые
7
3
Фолы
11
10
Удары (всего)
17
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Armando Villarreal (США).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 8 матчей) Armando Villarreal назначал пенальти

Комментарии к матчу
