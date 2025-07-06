06.07.2025
Смотреть онлайн Престон Лайонз - ФК Порт Мельбурн 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia NPL Victoria: Престон Лайонз — ФК Порт Мельбурн, 21 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Genis Steel Stadium.
МСК, 21 тур, Стадион: Genis Steel Stadium
Australia NPL Victoria
Престон Лайонз
4'
20'
68'
80'
90'
Завершен
5 : 0
06 июля 2025
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
4'
Престон Лайонз - 1-ый Гол
17'
Престон Лайонз - Угловой
20'
Престон Лайонз - 2-ой Гол
29'
ФК Порт Мельбурн - Угловой
31'
ФК Порт Мельбурн - Угловой
50'
Престон Лайонз - Угловой
51'
Престон Лайонз - Угловой
54'
ФК Порт Мельбурн - Угловой
59'
Престон Лайонз - Угловой
68'
Престон Лайонз - 3-ий Гол
80'
Престон Лайонз - 4-ый Гол
87'
Престон Лайонз - Угловой
90'
Престон Лайонз - 5-ый Гол
Превью матча Престон Лайонз — ФК Порт Мельбурн
Статистика матча
Атаки
84
72
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
5
0
Комментарии к матчу