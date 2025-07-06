06.07.2025
Смотреть онлайн Сент-Олбанс Сэйнтс - Мельбурн Найтс 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia NPL Victoria: Сент-Олбанс Сэйнтс — Мельбурн Найтс, 21 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Churchill Reserve.
МСК, 21 тур, Стадион: Churchill Reserve
Australia NPL Victoria
Сент-Олбанс Сэйнтс
48'
62'
69'
88'
Завершен
4 : 2
06 июля 2025
Мельбурн Найтс
35'
85'
Текстовая трансляция
8'
Сент-Олбанс Сэйнтс - Угловой
13'
Мельбурн Найтс - Угловой
18'
Сент-Олбанс Сэйнтс - Угловой
19'
Сент-Олбанс Сэйнтс - Угловой
28'
Мельбурн Найтс - Угловой
35'
Мельбурн Найтс - 1-ый Гол
45+1'
Сент-Олбанс Сэйнтс - Угловой
45+2'
Сент-Олбанс Сэйнтс - Угловой
45+2'
Сент-Олбанс Сэйнтс - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,5
48'
Сент-Олбанс Сэйнтс - 2-ой Гол
53'
Мельбурн Найтс - Угловой
62'
Сент-Олбанс Сэйнтс - 3-ий Гол
69'
Сент-Олбанс Сэйнтс - 4-ый Гол
85'
Мельбурн Найтс - 5-ый Гол
88'
Сент-Олбанс Сэйнтс - 6-ый Гол
90+1'
Сент-Олбанс Сэйнтс - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2 : 0,5
Превью матча Сент-Олбанс Сэйнтс — Мельбурн Найтс
Статистика матча
Атаки
61
48
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу