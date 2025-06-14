Смотреть онлайн Авондейл - Сент-Олбанс Сэйнтс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia NPL Victoria: Авондейл — Сент-Олбанс Сэйнтс, 18 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Avondale Heights Reserve.
Превью матча Авондейл — Сент-Олбанс Сэйнтс
Команда Авондейл в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2.