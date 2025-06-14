Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Авондейл - Сент-Олбанс Сэйнтс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia NPL Victoria: АвондейлСент-Олбанс Сэйнтс, 18 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Avondale Heights Reserve.

МСК, 18 тур, Стадион: Avondale Heights Reserve
Australia NPL Victoria
Авондейл
11'
76'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Сент-Олбанс Сэйнтс
16'
90'
Авондейл icon
11'
Сент-Олбанс Сэйнтс icon
16'
Счет после первого тайма 1:1
Авондейл icon
76'
Сент-Олбанс Сэйнтс icon
90'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
11'
Авондейл - 1-ый Гол
16'
Сент-Олбанс Сэйнтс - 2-ой Гол
31'
Угловой
Сент-Олбанс Сэйнтс - Угловой
34'
Угловой
Сент-Олбанс Сэйнтс - Угловой
36'
Угловой
Сент-Олбанс Сэйнтс - Угловой
36'
Угловой
Сент-Олбанс Сэйнтс - Угловой
38'
Угловой
Авондейл - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
55'
Угловой
Сент-Олбанс Сэйнтс - Угловой
76'
Авондейл - 3-ий Гол
80'
Угловой
Авондейл - Угловой
90'
Сент-Олбанс Сэйнтс - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Авондейл — Сент-Олбанс Сэйнтс

Команда Авондейл в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2.

Статистика матча

Атаки
63
78
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
8
3
Игры 18 тур
15.06.2025
Саут Мельбурн
2:1
Престон Лайонз
Завершен
14.06.2025
Алтона Мэджик
1:1
Хьюм Сити
Завершен
14.06.2025
Авондейл
2:2
Сент-Олбанс Сэйнтс
Завершен
13.06.2025
Оукли Кэннонс
2:5
Мельбурн Виктори II
Завершен
13.06.2025
ФК Порт Мельбурн
2:2
Мельбурн Найтс
Завершен
13.06.2025
Данденонг Сити
0:0
Грин Галли
Завершен
13.06.2025
Гейдельберг Юнайтед
2:0
Данденонг Тандер
Завершен
Комментарии к матчу
