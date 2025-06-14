14.06.2025
Смотреть онлайн Алтона Мэджик - Хьюм Сити 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia NPL Victoria: Алтона Мэджик — Хьюм Сити, 18 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .
МСК, 18 тур
Australia NPL Victoria
Алтона Мэджик
72'
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Хьюм Сити
53'
3'
Алтона Мэджик - Угловой
12'
Хьюм Сити - Угловой
15'
Хьюм Сити - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Хьюм Сити - 1-ый Гол
72'
Алтона Мэджик - 2-ой Гол
79'
Хьюм Сити - Угловой
87'
Хьюм Сити - Угловой
90+5'
Хьюм Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Статистика матча
Атаки
77
73
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
2
5
