Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кения — Футбол. Кения - Супер лига : Екуити — Модерн Коаст , 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

Превью матча Екуити — Модерн Коаст

Команда Екуити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-3. Команда Модерн Коаст, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-2. Команда Екуити в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Модерн Коаст забивает 1, пропускает 0.