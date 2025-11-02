02.11.2025
Смотреть онлайн Luanda Villa SC - Mulembe United 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кения — Футбол. Кения - Супер лига: Luanda Villa SC — Mulembe United, 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Футбол. Кения - Супер лига
Завершен
0 : 1
02 ноября 2025
Превью матча Luanda Villa SC — Mulembe United
Комментарии к матчу