Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Фероникели - FC Prizreni 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КосовоКосово - 1-й дивизион: ФероникелиFC Prizreni, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rexhep Rexhepi Stadium.

МСК, 15 тур, Стадион: Rexhep Rexhepi Stadium
Косово - 1-й дивизион
Фероникели
Завершен
2 : 1
02 ноября 2025
FC Prizreni
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Фероникели — FC Prizreni

Команда Фероникели в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-11.

Игры 15 тур
02.11.2025
Фероникели
2:1
FC Prizreni
Завершен
02.11.2025
КФ 2 Коррику
3:0
Истогу
Завершен
01.11.2025
KF Tefik Canga
2:1
КФ Беса Пеже
Завершен
01.11.2025
Рилиндья 1974
2:1
FC Suhareka
Завершен
01.11.2025
ФК Лириа
3:0
ФК Кика
Завершен
01.11.2025
Вьоса
2:3
Веллазними
Завершен
01.11.2025
Кек-У
0:3
Рамиз Садику
Завершен
01.11.2025
Вуштрриа
4:1
Трепча Митровица
Завершен
31.10.2025
KF Dinamo Ferizaj
2:1
Трепча
Завершен
30.10.2025
Фероникели
2:0
КФ 2 Коррику
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Анже Анже
Осер Осер
9 Ноября
19:15
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
9 Ноября
19:45
Майорка Майорка
Хетафе Хетафе
9 Ноября
20:30
Страсбург Страсбург
Лилль Лилль
9 Ноября
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA