02.11.2025
Смотреть онлайн КФ 2 Коррику - Истогу 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Косово — Косово - 1-й дивизион: КФ 2 Коррику — Истогу, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Fusha Sportive (Pristina).
МСК, 15 тур, Стадион: Fusha Sportive (Pristina)
Косово - 1-й дивизион
Завершен
3 : 0
02 ноября 2025
Превью матча КФ 2 Коррику — Истогу
История последних встреч
КФ 2 Коррику
Истогу
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.07.2025
Истогу
4:2
КФ 2 Коррику
Комментарии к матчу