Смотреть онлайн Real Espana Reserves - CD Choloma Reserves 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: Real Espana Reserves — CD Choloma Reserves . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Real Espana Reserves — CD Choloma Reserves
Команда Real Espana Reserves в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-14. Команда CD Choloma Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-24. Команда Real Espana Reserves в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. CD Choloma Reserves забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды CD Choloma Reserves, в том матче победу одержали хозяева.