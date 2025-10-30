Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Real Espana Reserves - CD Choloma Reserves 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: Real Espana ReservesCD Choloma Reserves . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Honduras Reserve League
Real Espana Reserves
Завершен
0 : 1
30 октября 2025
CD Choloma Reserves
79'
Счет после первого тайма 0:0
CD Choloma Reserves icon
79'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Real Espana Reserves - Угловой
26'
Угловой
Real Espana Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
63'
Угловой
Real Espana Reserves - Угловой
79'
CD Choloma Reserves - 1-ый Гол
85'
Угловой
CD Choloma Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Real Espana Reserves — CD Choloma Reserves

Команда Real Espana Reserves в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-14. Команда CD Choloma Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-24. Команда Real Espana Reserves в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. CD Choloma Reserves забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды CD Choloma Reserves, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Real Espana Reserves
Real Espana Reserves
CD Choloma Reserves
Real Espana Reserves
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.08.2025
CD Choloma Reserves
CD Choloma Reserves
3:2
Real Espana Reserves
Real Espana Reserves
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Real Espana Reserves Real Espana Reserves
66%
CD Choloma Reserves CD Choloma Reserves
34%
Атаки
84
56
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
6
4
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA