18.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: CD Choloma Reserves — Real Espana Reserves . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:12 по московскому времени .
МСК
Honduras Reserve League
CD Choloma Reserves
15'
56'
78'
Завершен
3 : 2
18 августа 2025
Real Espana Reserves
17'
60'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
15'
CD Choloma Reserves - 1-ый Гол
17'
Real Espana Reserves - 2-ой Гол
35'
CD Choloma Reserves - Угловой
44'
Real Espana Reserves - Угловой
51'
CD Choloma Reserves - Угловой
56'
CD Choloma Reserves - 3-ий Гол
60'
Real Espana Reserves - 4-ый Гол
65'
CD Choloma Reserves - Угловой
78'
CD Choloma Reserves - 5-ый Гол
90'
Real Espana Reserves - Угловой
Превью матча CD Choloma Reserves — Real Espana Reserves
История последних встреч
CD Choloma Reserves
Real Espana Reserves
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
30.10.2025
Real Espana Reserves
0:1
CD Choloma Reserves
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
87
103
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
10
11
Удары в створ ворот
9
9
