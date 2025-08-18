Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн CD Choloma Reserves - Real Espana Reserves 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: CD Choloma ReservesReal Espana Reserves . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:12 по московскому времени .

МСК
Honduras Reserve League
CD Choloma Reserves
15'
56'
78'
Завершен
3 : 2
18 августа 2025
Real Espana Reserves
17'
60'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
CD Choloma Reserves icon
15'
Real Espana Reserves icon
17'
Счет после первого тайма 1:1
CD Choloma Reserves icon
56'
Real Espana Reserves icon
60'
CD Choloma Reserves icon
78'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
15'
CD Choloma Reserves - 1-ый Гол
17'
Real Espana Reserves - 2-ой Гол
35'
Угловой
CD Choloma Reserves - Угловой
44'
Угловой
Real Espana Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
51'
Угловой
CD Choloma Reserves - Угловой
56'
CD Choloma Reserves - 3-ий Гол
60'
Real Espana Reserves - 4-ый Гол
65'
Угловой
CD Choloma Reserves - Угловой
78'
CD Choloma Reserves - 5-ый Гол
90'
Угловой
Real Espana Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча CD Choloma Reserves — Real Espana Reserves

История последних встреч

CD Choloma Reserves
CD Choloma Reserves
Real Espana Reserves
CD Choloma Reserves
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
30.10.2025
Real Espana Reserves
Real Espana Reserves
0:1
CD Choloma Reserves
CD Choloma Reserves
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
CD Choloma Reserves CD Choloma Reserves
43%
Real Espana Reserves Real Espana Reserves
57%
Атаки
87
103
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
10
11
Удары в створ ворот
9
9
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Динамо Минск Динамо Минск
15 Февраля
17:00
Авангард Авангард
Трактор Трактор
15 Февраля
14:00
Торпедо Торпедо
Динамо Москва Динамо Москва
15 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
15 Февраля
14:30
Северсталь Северсталь
Нефтехимик Нефтехимик
15 Февраля
17:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
15 Февраля
18:15
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
ЦСКА ЦСКА
15 Февраля
17:00
Кремонезе Кремонезе
Дженоа Дженоа
15 Февраля
17:00
Наполи Наполи
Рома Рома
15 Февраля
22:45
Торино Торино
Болонья Болонья
15 Февраля
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA