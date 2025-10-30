Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн ФК Тауро - Резерв - Чорилльо 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: ФК Тауро - РезервЧорилльо, 16 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Javier Cruz.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Javier Cruz
Панама. Лига Prom. Футбол
ФК Тауро - Резерв
22'
73'
Завершен
2 : 1
30 октября 2025
Чорилльо
47'
ФК Тауро - Резерв icon
22'
Счет после первого тайма 1:0 : 6,2
Чорилльо icon
47'
ФК Тауро - Резерв icon
73'
Матч закончился со счётом 2:1 : 6,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ФК Тауро - Резерв - Угловой
8'
Угловой
ФК Тауро - Резерв - Угловой
22'
ФК Тауро - Резерв - 1-ый Гол
32'
Угловой
Чорилльо - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 6,2
47'
Чорилльо - 2-ой Гол
73'
ФК Тауро - Резерв - 3-ий Гол
81'
Угловой
Чорилльо - Угловой
81'
Угловой
Чорилльо - Угловой
81'
Угловой
Чорилльо - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 6,2

Превью матча ФК Тауро - Резерв — Чорилльо

Команда ФК Тауро - Резерв в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 8-17. Команда Чорилльо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-16. Команда ФК Тауро - Резерв в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чорилльо забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 августа 2025 на поле команды Чорилльо, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

ФК Тауро - Резерв
ФК Тауро - Резерв
Чорилльо
ФК Тауро - Резерв
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
08.08.2025
Чорилльо
Чорилльо
1:1
ФК Тауро - Резерв
ФК Тауро - Резерв
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Тауро - Резерв ФК Тауро - Резерв
51%
Чорилльо Чорилльо
49%
Атаки
77
75
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
6
7
01.11.2025
Арабе Унидо II
1:2
Academia Costa Del Este
Завершен
01.11.2025
Aguilas de la U
4:3
СД Атлетико Насьональ
Завершен
01.11.2025
ФК Альянса - Резерв
1:0
Сан Мартин Дель Эсте
Завершен
31.10.2025
КА Индепендьенте Ла-Чоррера II
8:0
Уделас
Завершен
31.10.2025
Панама Сити
2:3
Чампионс Академи
Завершен
31.10.2025
Veraguas United Reserves
1:1
Чоррилло II
Завершен
31.10.2025
Коста дель Эсте II
-:-
Плаза Амадор II
Отменен
31.10.2025
Спортинг Сан-Мигелито II
1:0
УМЕСИТ II
Завершен
30.10.2025
La Familia FC
0:3
Марио Мендез ФК
Завершен
30.10.2025
ФК Тауро - Резерв
2:1
Чорилльо
Завершен
