Превью матча ФК Тауро - Резерв — Чорилльо

Команда ФК Тауро - Резерв в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 8-17. Команда Чорилльо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-16. Команда ФК Тауро - Резерв в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чорилльо забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 августа 2025 на поле команды Чорилльо, в том матче сыграли вничью.