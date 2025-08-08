08.08.2025
Смотреть онлайн Чорилльо - ФК Тауро - Резерв 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Чорилльо — ФК Тауро - Резерв, 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Панама. Лига Prom. Футбол
Чорилльо
65'
Завершен
1 : 1
08 августа 2025
Текстовая трансляция
4'
ФК Тауро - Резерв - Угловой
7'
ФК Тауро - Резерв - Угловой
7'
ФК Тауро - Резерв - Угловой
27'
Чорилльо - Угловой
29'
ФК Тауро - Резерв - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
Чорилльо - Угловой
58'
ФК Тауро - Резерв - Угловой
64'
ФК Тауро - Резерв - Угловой
65'
Чорилльо - 2-ой Гол
67'
Чорилльо - Угловой
84'
Чорилльо - Угловой
88'
Чорилльо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Чорилльо — ФК Тауро - Резерв
История последних встреч
Чорилльо
ФК Тауро - Резерв
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
30.10.2025
ФК Тауро - Резерв
2:1
Чорилльо
Статистика матча
Владение мячом
47%
Атаки
93
87
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу