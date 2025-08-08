Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Чорилльо - ФК Тауро - Резерв 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: ЧорилльоФК Тауро - Резерв, 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Панама. Лига Prom. Футбол
Чорилльо
65'
Завершен
1 : 1
08 августа 2025
ФК Тауро - Резерв
29'
ФК Тауро - Резерв icon
29'
Счет после первого тайма 0:1
Чорилльо icon
65'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
ФК Тауро - Резерв - Угловой
7'
Угловой
ФК Тауро - Резерв - Угловой
7'
Угловой
ФК Тауро - Резерв - Угловой
27'
Угловой
Чорилльо - Угловой
29'
ФК Тауро - Резерв - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
Угловой
Чорилльо - Угловой
58'
Угловой
ФК Тауро - Резерв - Угловой
64'
Угловой
ФК Тауро - Резерв - Угловой
65'
Чорилльо - 2-ой Гол
67'
Угловой
Чорилльо - Угловой
84'
Угловой
Чорилльо - Угловой
88'
Угловой
Чорилльо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Чорилльо — ФК Тауро - Резерв

История последних встреч

Чорилльо
Чорилльо
ФК Тауро - Резерв
Чорилльо
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
30.10.2025
ФК Тауро - Резерв
ФК Тауро - Резерв
2:1
Чорилльо
Чорилльо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Чорилльо Чорилльо
47%
ФК Тауро - Резерв ФК Тауро - Резерв
53%
Атаки
93
87
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
2
3
Комментарии к матчу
