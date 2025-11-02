02.11.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Суперлига - Женщины: Leicester (W) — Arsenal (W), 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Farley Way Stadium.
МСК, 7 тур, Стадион: Farley Way Stadium
Англия - Суперлига - Женщины
Leicester (W)
Mouchon 83'
Завершен
1 : 4
02 ноября 2025
Arsenal (W)
Russo 7'
Kees 32'
Blackstenius 36'
Blackstenius 84'
Счет после первого тайма 0:3
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
1'
Arsenal (W) - Угловой
3'
Arsenal (W) - Угловой
7'
Russo - 1-ый Гол
10'
Arsenal (W) - Угловой
21'
Arsenal (W) - Угловой
29'
Arsenal (W) - Угловой
32'
Kees - 2-ой Гол
35'
Arsenal (W) - Угловой
36'
Blackstenius - 3-ий Гол
50'
Leicester (W) - Угловой
56'
Arsenal (W) - Угловой
59'
Arsenal (W) - Угловой
66'
Arsenal (W) - Угловой
69'
Leicester (W) - Угловой
75'
Arsenal (W) - Угловой
76'
Arsenal (W) - Угловой
83'
Mouchon - 4-ый Гол
84'
Blackstenius - 5-ый Гол
90+3'
Arsenal (W) - Угловой
90+3'
Arsenal (W) - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
29%
71%
Атаки
66
83
Угловые
2
13
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
2
6
