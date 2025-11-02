Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Leicester (W) - Arsenal (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Суперлига - Женщины: Leicester (W)Arsenal (W), 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Farley Way Stadium.

МСК, 7 тур, Стадион: Farley Way Stadium
Англия - Суперлига - Женщины
Leicester (W)
Mouchon 83'
Завершен
1 : 4
02 ноября 2025
Arsenal (W)
Russo 7'
Kees 32'
Blackstenius 36'
Blackstenius 84'
Смотреть онлайн
Russo - Arsenal (W) icon
7'
Kees - Arsenal (W) icon
32'
Blackstenius - Arsenal (W) icon
36'
Счет после первого тайма 0:3
Mouchon - Leicester (W) icon
83'
Blackstenius - Arsenal (W) icon
84'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Arsenal (W) - Угловой
3'
Угловой
Arsenal (W) - Угловой
7'
Russo - 1-ый Гол
10'
Угловой
Arsenal (W) - Угловой
21'
Угловой
Arsenal (W) - Угловой
29'
Угловой
Arsenal (W) - Угловой
32'
Kees - 2-ой Гол
35'
Угловой
Arsenal (W) - Угловой
36'
Blackstenius - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3
50'
Угловой
Leicester (W) - Угловой
56'
Угловой
Arsenal (W) - Угловой
59'
Угловой
Arsenal (W) - Угловой
66'
Угловой
Arsenal (W) - Угловой
69'
Угловой
Leicester (W) - Угловой
75'
Угловой
Arsenal (W) - Угловой
76'
Угловой
Arsenal (W) - Угловой
83'
Mouchon - 4-ый Гол
84'
Blackstenius - 5-ый Гол
90+3'
Угловой
Arsenal (W) - Угловой
90+3'
Угловой
Arsenal (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Leicester (W) — Arsenal (W)

Статистика матча

Владение мячом
Leicester (W) Leicester (W)
29%
Arsenal (W) Arsenal (W)
71%
Атаки
66
83
Угловые
2
13
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
2
6
Игры 7 тур
02.11.2025
Leicester (W)
1:4
Arsenal (W)
Завершен
02.11.2025
Aston Villa (W)
3:3
Everton (W)
Завершен
01.11.2025
Chelsea (W)
2:0
London City Lionesses (W)
Завершен
Комментарии к матчу
