02.11.2025

Смотреть онлайн Aston Villa (W) - Everton (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Суперлига - Женщины: Aston Villa (W)Everton (W), 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Trevor Brown Memorial Ground.

МСК, 7 тур, Стадион: Trevor Brown Memorial Ground
Англия - Суперлига - Женщины
Aston Villa (W)
Mullett 45+8'
Hanson 59'
Mace 74'
Завершен
3 : 3
02 ноября 2025
Everton (W)
Gago 11'
Kitagawa 70'
Gago 90+4'
Gago - Everton (W) icon
11'
Mullett - Aston Villa (W) icon
45+8'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
Hanson - Aston Villa (W) icon
59'
Kitagawa - Everton (W) icon
70'
Mace - Aston Villa (W) icon
74'
Gago - Everton (W) icon
90+4'
Матч закончился со счётом 3:3 : 1,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Everton (W) - Угловой
10'
Угловой
Everton (W) - Угловой
11'
Gago - 1-ый Гол
14'
Угловой
Aston Villa (W) - Угловой
15'
Угловой
Aston Villa (W) - Угловой
31'
Угловой
Everton (W) - Угловой
44'
Угловой
Aston Villa (W) - Угловой
45+8'
Mullett - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
56'
Угловой
Everton (W) - Угловой
59'
Hanson - 3-ий Гол
69'
Угловой
Everton (W) - Угловой
69'
Угловой
Everton (W) - Угловой
70'
Kitagawa - 4-ый Гол
74'
Угловой
Aston Villa (W) - Угловой
74'
Mace - 5-ый Гол
90+4'
Gago - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3 : 1,1

Превью матча Aston Villa (W) — Everton (W)

Команда Aston Villa (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4. Команда Everton (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-11. Команда Aston Villa (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Everton (W) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Aston Villa (W) Aston Villa (W)
48%
Everton (W) Everton (W)
52%
Атаки
96
102
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
2
8
Удары в створ ворот
6
4
Игры 7 тур
02.11.2025
Leicester (W)
1:4
Arsenal (W)
Завершен
02.11.2025
Aston Villa (W)
3:3
Everton (W)
Завершен
01.11.2025
Chelsea (W)
2:0
London City Lionesses (W)
Завершен
Комментарии к матчу
