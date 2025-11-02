Смотреть онлайн Aston Villa (W) - Everton (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Суперлига - Женщины: Aston Villa (W) — Everton (W), 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Trevor Brown Memorial Ground.
Превью матча Aston Villa (W) — Everton (W)
Команда Aston Villa (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4. Команда Everton (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-11. Команда Aston Villa (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Everton (W) забивает 1, пропускает 1.