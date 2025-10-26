26.10.2025
Смотреть онлайн ФК Эстели - Сан Маркос 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Nicaragua Liga de Ascenso: ФК Эстели — Сан Маркос, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Nicaragua Liga de Ascenso
Отменен
- : -
26 октября 2025
Превью матча ФК Эстели — Сан Маркос
История последних встреч
ФК Эстели
Сан Маркос
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.11.2025
Сан Маркос
1:2
ФК Эстели
Комментарии к матчу