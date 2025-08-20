Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.08.2025

Смотреть онлайн ФК Эстели - Депортиво Масая 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Nicaragua Liga de Ascenso: ФК ЭстелиДепортиво Масая, 3 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Nicaragua Liga de Ascenso
ФК Эстели
Отменен
- : -
20 августа 2025
Депортиво Масая
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ФК Эстели — Депортиво Масая

История последних встреч

ФК Эстели
ФК Эстели
Депортиво Масая
ФК Эстели
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.02.2026
ФК Эстели
ФК Эстели
1:0
Депортиво Масая
Депортиво Масая
Обзор
Игры 3 тур
02.02.2026
Матигуас
4:0
Депортиво Окотал
Завершен
01.02.2026
Рио Бланко
1:0
Tigres de Chinandega
Завершен
01.02.2026
Masachapa FC
5:0
Catarina FC Nicaragua
Завершен
01.02.2026
Хувентус Манагуа
1:2
Бравос Примавера
Завершен
01.02.2026
Pumas Dario FC
0:4
Сан Маркос
Завершен
02.11.2025
Сан Маркос
1:2
ФК Эстели
Завершен
02.11.2025
Матигуас
0:0
Tigres de Chinandega
Завершен
01.11.2025
Хувентус Манагуа
5:4
Депортиво Окотал
Завершен
26.10.2025
ФК Эстели
-:-
Сан Маркос
Отменен
21.08.2025
Депортиво Окотал
3:0
Матигуас
Завершен
21.08.2025
Blancos FC
-:-
Хуниор де Манагуа
Отложен
20.08.2025
ФК Эстели
-:-
Депортиво Масая
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лада Лада
AK Барс AK Барс
19 Февраля
18:00
Динамо Москва Динамо Москва
ХК Сочи ХК Сочи
19 Февраля
19:30
Челны Челны
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Февраля
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Февраля
18:30
ХК Ростов ХК Ростов
Буран Воронеж Буран Воронеж
19 Февраля
19:00
ХПК ХПК
КалПа КалПа
19 Февраля
19:30
МХК Спартак МХК Спартак
Амурские Тигры U20 Амурские Тигры U20
19 Февраля
18:30
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
19 Февраля
18:00
Бранн Бранн
Болонья Болонья
19 Февраля
20:45
Барс Барс
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
19 Февраля
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA