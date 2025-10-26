Превью матча Университет Де Сукре — Фанчеса

Команда Университет Де Сукре в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-11. Команда Фанчеса, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-18. Команда Университет Де Сукре в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Фанчеса забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Фанчеса, в том матче победу одержали гостьи.