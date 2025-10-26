Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Университет Де Сукре - Фанчеса 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar: Университет Де СукреФанчеса . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК
Bolivia Copa Simon Bolivar
Университет Де Сукре
8'
40'
47'
58'
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
Фанчеса
85'
Смотреть онлайн
Университет Де Сукре icon
8'
Университет Де Сукре icon
40'
Счет после первого тайма 2:0
Университет Де Сукре icon
47'
Университет Де Сукре icon
58'
Academia Deportiva Фанчеса icon
85'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Academia Deportiva Фанчеса - Угловой
8'
Университет Де Сукре - 1-ый Гол
17'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
17'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
21'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
40'
Университет Де Сукре - 2-ой Гол
41'
Угловой
Academia Deportiva Фанчеса - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
47'
Университет Де Сукре - 3-ий Гол
56'
Угловой
Academia Deportiva Фанчеса - Угловой
58'
Университет Де Сукре - 4-ый Гол
74'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
85'
Угловой
Academia Deportiva Фанчеса - Угловой
85'
Academia Deportiva Фанчеса - 5-ый Гол
87'
Угловой
Academia Deportiva Фанчеса - Угловой
89'
Угловой
Academia Deportiva Фанчеса - Угловой
90+4'
Academia Deportiva Фанчеса - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Университет Де Сукре — Фанчеса

Команда Университет Де Сукре в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-11. Команда Фанчеса, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-18. Команда Университет Де Сукре в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Фанчеса забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Фанчеса, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Университет Де Сукре
Университет Де Сукре
Фанчеса
Университет Де Сукре
3 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.10.2025
Фанчеса
Фанчеса
1:3
Университет Де Сукре
Университет Де Сукре
Обзор
20.07.2025
Фанчеса
Фанчеса
2:3
Университет Де Сукре
Университет Де Сукре
Обзор
28.06.2025
Университет Де Сукре
Университет Де Сукре
2:0
Фанчеса
Фанчеса
Обзор

Статистика матча

Атаки
73
72
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу
