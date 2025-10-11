Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar : Фанчеса — Университет Де Сукре . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Фанчеса — Университет Де Сукре

Команда Фанчеса в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-15. Команда Университет Де Сукре, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-12. Команда Фанчеса в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Университет Де Сукре забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Университет Де Сукре, в том матче победу одержали хозяева.