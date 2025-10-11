Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Фанчеса - Университет Де Сукре 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar: ФанчесаУниверситет Де Сукре . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Bolivia Copa Simon Bolivar
Фанчеса
89'
Завершен
1 : 3
11 октября 2025
Университет Де Сукре
32'
66'
81'
Университет Де Сукре icon
32'
Счет после первого тайма 0:1
Университет Де Сукре icon
66'
Университет Де Сукре icon
81'
Academia Deportiva Фанчеса icon
89'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
12'
Угловой
Academia Deportiva Фанчеса - Угловой
19'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
27'
Угловой
Academia Deportiva Фанчеса - Угловой
29'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
31'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
32'
Университет Де Сукре - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
51'
Угловой
Academia Deportiva Фанчеса - Угловой
57'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
58'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
59'
Угловой
Academia Deportiva Фанчеса - Угловой
60'
Угловой
Academia Deportiva Фанчеса - Угловой
66'
Университет Де Сукре - 2-ой Гол
72'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
73'
Угловой
Университет Де Сукре - Угловой
77'
Угловой
Academia Deportiva Фанчеса - Угловой
81'
Университет Де Сукре - 3-ий Гол
89'
Academia Deportiva Фанчеса - 4-ый Гол
90+4'
Угловой
Academia Deportiva Фанчеса - Угловой
90+5'
Угловой
Academia Deportiva Фанчеса - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Фанчеса — Университет Де Сукре

Команда Фанчеса в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 23-15. Команда Университет Де Сукре, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-12. Команда Фанчеса в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Университет Де Сукре забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Университет Де Сукре, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Фанчеса
Фанчеса
Университет Де Сукре
Фанчеса
0 побед
0 ничьих
3 побед
0%
0%
100%
26.10.2025
Университет Де Сукре
Университет Де Сукре
4:1
Фанчеса
Фанчеса
Обзор
20.07.2025
Фанчеса
Фанчеса
2:3
Университет Де Сукре
Университет Де Сукре
Обзор
28.06.2025
Университет Де Сукре
Университет Де Сукре
2:0
Фанчеса
Фанчеса
Обзор

Статистика матча

Атаки
67
93
Угловые
8
9
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу
