26.10.2025

Смотреть онлайн Club 1 de Mayo - Торре Фуэрте 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar: Club 1 de MayoТорре Фуэрте . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Bolivia Copa Simon Bolivar
Club 1 de Mayo
22'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Торре Фуэрте
64'
80'
Смотреть онлайн
Club 1 de Mayo icon
22'
Счет после первого тайма 1:0
Торре Фуэрте icon
64'
Торре Фуэрте icon
80'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Club 1 de Mayo - Угловой
14'
Club 1 de Mayo - Незабитый пенальти
22'
Угловой
Club 1 de Mayo - Угловой
22'
Club 1 de Mayo - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Торре Фуэрте - Угловой
55'
Угловой
Торре Фуэрте - Угловой
64'
Торре Фуэрте - 2-ой Гол
79'
Угловой
Торре Фуэрте - Угловой
80'
Торре Фуэрте - 3-ий Гол
81'
Угловой
Торре Фуэрте - Угловой
87'
Угловой
Club 1 de Mayo - Угловой
90+4'
Угловой
Club 1 de Mayo - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Club 1 de Mayo — Торре Фуэрте

Команда Club 1 de Mayo в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-2. Команда Торре Фуэрте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-16. Команда Club 1 de Mayo в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Торре Фуэрте забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Торре Фуэрте, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Club 1 de Mayo
Club 1 de Mayo
Торре Фуэрте
Club 1 de Mayo
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.10.2025
Торре Фуэрте
Торре Фуэрте
1:3
Club 1 de Mayo
Club 1 de Mayo
Обзор

Статистика матча

Атаки
76
63
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
4
7
Комментарии к матчу
