Смотреть онлайн Club 1 de Mayo - Торре Фуэрте 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar: Club 1 de Mayo — Торре Фуэрте . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Club 1 de Mayo — Торре Фуэрте
Команда Club 1 de Mayo в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-2. Команда Торре Фуэрте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-16. Команда Club 1 de Mayo в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Торре Фуэрте забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Торре Фуэрте, в том матче победу одержали гостьи.