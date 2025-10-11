Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar : Торре Фуэрте — Club 1 de Mayo . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Торре Фуэрте — Club 1 de Mayo

Команда Торре Фуэрте в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-16. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Club 1 de Mayo, в том матче победу одержали гостьи.