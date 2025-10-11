Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Торре Фуэрте - Club 1 de Mayo 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar: Торре ФуэртеClub 1 de Mayo . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Bolivia Copa Simon Bolivar
Торре Фуэрте
17'
Завершен
1 : 3
11 октября 2025
Club 1 de Mayo
53'
88'
90+5'
Смотреть онлайн
Торре Фуэрте icon
17'
Счет после первого тайма 1:0
Club 1 de Mayo icon
53'
Club 1 de Mayo icon
88'
Club 1 de Mayo icon
90+5'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Club 1 de Mayo - Угловой
17'
Торре Фуэрте - 1-ый Гол
19'
Угловой
Club 1 de Mayo - Угловой
23'
Угловой
Club 1 de Mayo - Угловой
37'
Угловой
Club 1 de Mayo - Угловой
44'
Угловой
Club 1 de Mayo - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Club 1 de Mayo - Угловой
53'
Club 1 de Mayo - 2-ой Гол
54'
Угловой
Торре Фуэрте - Угловой
60'
Угловой
Club 1 de Mayo - Угловой
62'
Угловой
Club 1 de Mayo - Угловой
86'
Угловой
Club 1 de Mayo - Угловой
88'
Club 1 de Mayo - 3-ий Гол
90'
Угловой
Торре Фуэрте - Угловой
90+5'
Club 1 de Mayo - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Торре Фуэрте — Club 1 de Mayo

Команда Торре Фуэрте в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-16. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Club 1 de Mayo, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Торре Фуэрте
Торре Фуэрте
Club 1 de Mayo
Торре Фуэрте
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.10.2025
Club 1 de Mayo
Club 1 de Mayo
1:2
Торре Фуэрте
Торре Фуэрте
Обзор

Статистика матча

Атаки
68
52
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
1
5
Удары в створ ворот
8
12
