Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор - Резервная лига : CD Hercules Reserves — Inter FA Reserves . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

Превью матча CD Hercules Reserves — Inter FA Reserves

Команда CD Hercules Reserves в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-14. Команда Inter FA Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-18. Команда CD Hercules Reserves в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Inter FA Reserves забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Inter FA Reserves, в том матче победу одержали гостьи.