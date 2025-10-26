Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн CD Hercules Reserves - Inter FA Reserves 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Резервная лига: CD Hercules ReservesInter FA Reserves . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Сальвадор - Резервная лига
CD Hercules Reserves
Отменен
- : -
26 октября 2025
Inter FA Reserves
Превью матча CD Hercules Reserves — Inter FA Reserves

Команда CD Hercules Reserves в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-14. Команда Inter FA Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-18. Команда CD Hercules Reserves в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Inter FA Reserves забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Inter FA Reserves, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

CD Hercules Reserves
CD Hercules Reserves
Inter FA Reserves
CD Hercules Reserves
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
Inter FA Reserves
Inter FA Reserves
1:2
CD Hercules Reserves
CD Hercules Reserves
