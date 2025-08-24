24.08.2025
Смотреть онлайн Inter FA Reserves - CD Hercules Reserves 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор - Резервная лига: Inter FA Reserves — CD Hercules Reserves, 7 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
Сальвадор - Резервная лига
Завершен
1 : 2
24 августа 2025
CD Hercules Reserves
45+2'
69'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
6'
Inter FA Reserves - Угловой
9'
CD Hercules Reserves - Угловой
13'
Inter FA Reserves - 1-ый Гол
27'
CD Hercules Reserves - Угловой
45+2'
CD Hercules Reserves - 2-ой Гол
51'
Inter FA Reserves - Угловой
56'
CD Hercules Reserves - Угловой
61'
CD Hercules Reserves - Угловой
68'
Inter FA Reserves - Угловой
69'
CD Hercules Reserves - 3-ий Гол
71'
Inter FA Reserves - Угловой
78'
Inter FA Reserves - Угловой
83'
Inter FA Reserves - Угловой
87'
Inter FA Reserves - Угловой
89'
Inter FA Reserves - Угловой
Превью матча Inter FA Reserves — CD Hercules Reserves
История последних встреч
Inter FA Reserves
CD Hercules Reserves
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
14.02.2026
Inter FA Reserves
2:1
CD Hercules Reserves
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
71
71
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу