Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.08.2025

Смотреть онлайн Inter FA Reserves - CD Hercules Reserves 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Резервная лига: Inter FA ReservesCD Hercules Reserves, 7 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Сальвадор - Резервная лига
Inter FA Reserves
13'
Завершен
1 : 2
24 августа 2025
CD Hercules Reserves
45+2'
69'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Inter FA Reserves icon
13'
CD Hercules Reserves icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1
CD Hercules Reserves icon
69'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Inter FA Reserves - Угловой
9'
Угловой
CD Hercules Reserves - Угловой
13'
Inter FA Reserves - 1-ый Гол
27'
Угловой
CD Hercules Reserves - Угловой
45+2'
CD Hercules Reserves - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
51'
Угловой
Inter FA Reserves - Угловой
56'
Угловой
CD Hercules Reserves - Угловой
61'
Угловой
CD Hercules Reserves - Угловой
68'
Угловой
Inter FA Reserves - Угловой
69'
CD Hercules Reserves - 3-ий Гол
71'
Угловой
Inter FA Reserves - Угловой
78'
Угловой
Inter FA Reserves - Угловой
83'
Угловой
Inter FA Reserves - Угловой
87'
Угловой
Inter FA Reserves - Угловой
89'
Угловой
Inter FA Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Inter FA Reserves — CD Hercules Reserves

История последних встреч

Inter FA Reserves
Inter FA Reserves
CD Hercules Reserves
Inter FA Reserves
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
14.02.2026
Inter FA Reserves
Inter FA Reserves
2:1
CD Hercules Reserves
CD Hercules Reserves
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Inter FA Reserves Inter FA Reserves
49%
CD Hercules Reserves CD Hercules Reserves
51%
Атаки
71
71
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
4
5
Игры 7 тур
15.02.2026
CD Cacahuatique Reserves
1:0
ФК Исидро Метапан - Резерв
Завершен
15.02.2026
Zacatecoluca FC Reserves
5:1
КД Агуила - Резерв
Завершен
15.02.2026
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
1:1
КД Платенсе Сакатеколука II
Завершен
14.02.2026
Inter FA Reserves
2:1
CD Hercules Reserves
Завершен
14.02.2026
Муниципал Лимено - Резерв
1:1
Fuerte San Francisco Reserves
Завершен
14.02.2026
ФАС - Резерв
2:2
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Лада Лада
23 Февраля
14:00
ХК Сочи ХК Сочи
ЦСКА ЦСКА
23 Февраля
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
23 Февраля
17:00
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
23 Февраля
22:45
ХК Тамбов ХК Тамбов
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
23 Февраля
13:00
Челны Челны
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
23 Февраля
17:00
Фиорентина Фиорентина
Пиза Пиза
23 Февраля
20:30
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
23 Февраля
17:00
МХК Спартак МХК Спартак
Сахалинские Акулы U20 Сахалинские Акулы U20
23 Февраля
13:00
Норильск Норильск
Зауралье Курган Зауралье Курган
23 Февраля
13:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA