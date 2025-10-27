Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн CD Marathon Reserves - Real Espana Reserves 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: CD Marathon ReservesReal Espana Reserves . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Honduras Reserve League
CD Marathon Reserves
Завершен
0 : 1
27 октября 2025
Real Espana Reserves
50'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Real Espana Reserves icon
50'
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
13'
Угловой
Real Espana Reserves - Угловой
45+3'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
47'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
50'
Угловой
Real Espana Reserves - Угловой
50'
Real Espana Reserves - 1-ый Гол
1'
Угловой
Real Espana Reserves - Угловой
57'
Угловой
Real Espana Reserves - Угловой
64'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
65'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
76'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
86'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
90+3'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,2

Превью матча CD Marathon Reserves — Real Espana Reserves

Команда CD Marathon Reserves в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-17. Команда Real Espana Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-14. Команда CD Marathon Reserves в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Real Espana Reserves забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 августа 2025 на поле команды Real Espana Reserves, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
Real Espana Reserves
CD Marathon Reserves
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.08.2025
Real Espana Reserves
Real Espana Reserves
2:3
CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
CD Marathon Reserves CD Marathon Reserves
48%
Real Espana Reserves Real Espana Reserves
52%
Атаки
36
29
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу
