Смотреть онлайн CD Marathon Reserves - Real Espana Reserves 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: CD Marathon Reserves — Real Espana Reserves . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча CD Marathon Reserves — Real Espana Reserves
Команда CD Marathon Reserves в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-17. Команда Real Espana Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-14. Команда CD Marathon Reserves в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Real Espana Reserves забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 августа 2025 на поле команды Real Espana Reserves, в том матче победу одержали гостьи.