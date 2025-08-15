15.08.2025
Смотреть онлайн Real Espana Reserves - CD Marathon Reserves 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: Real Espana Reserves — CD Marathon Reserves . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Honduras Reserve League
Real Espana Reserves
22'
25'
Завершен
2 : 3
15 августа 2025
CD Marathon Reserves
29'
31'
35'
Счет после первого тайма 2:3
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
22'
Real Espana Reserves - 1-ый Гол
25'
Real Espana Reserves - 2-ой Гол
29'
CD Marathon Reserves - 3-ий Гол
31'
CD Marathon Reserves - 4-ый Гол
35'
CD Marathon Reserves - 5-ый Гол
37'
Real Espana Reserves - Угловой
50'
CD Marathon Reserves - Угловой
57'
CD Marathon Reserves - Угловой
63'
Real Espana Reserves - Угловой
67'
Real Espana Reserves - Угловой
45+3'
CD Marathon Reserves - Угловой
89'
Real Espana Reserves - Угловой
90+6'
Real Espana Reserves - Угловой
Превью матча Real Espana Reserves — CD Marathon Reserves
История последних встреч
Real Espana Reserves
CD Marathon Reserves
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.10.2025
CD Marathon Reserves
0:1
Real Espana Reserves
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
67
44
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
3
7
Комментарии к матчу