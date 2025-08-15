Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Real Espana Reserves - CD Marathon Reserves 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: Real Espana ReservesCD Marathon Reserves . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Honduras Reserve League
Real Espana Reserves
22'
25'
Завершен
2 : 3
15 августа 2025
CD Marathon Reserves
29'
31'
35'
Смотреть онлайн
Real Espana Reserves icon
22'
Real Espana Reserves icon
25'
CD Marathon Reserves icon
29'
CD Marathon Reserves icon
31'
CD Marathon Reserves icon
35'
Счет после первого тайма 2:3
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
22'
Real Espana Reserves - 1-ый Гол
25'
Real Espana Reserves - 2-ой Гол
29'
CD Marathon Reserves - 3-ий Гол
31'
CD Marathon Reserves - 4-ый Гол
35'
CD Marathon Reserves - 5-ый Гол
37'
Угловой
Real Espana Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 2:3
50'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
57'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
63'
Угловой
Real Espana Reserves - Угловой
67'
Угловой
Real Espana Reserves - Угловой
45+3'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
89'
Угловой
Real Espana Reserves - Угловой
90+6'
Угловой
Real Espana Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Real Espana Reserves — CD Marathon Reserves

История последних встреч

Real Espana Reserves
Real Espana Reserves
CD Marathon Reserves
Real Espana Reserves
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.10.2025
CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
0:1
Real Espana Reserves
Real Espana Reserves
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Real Espana Reserves Real Espana Reserves
53%
CD Marathon Reserves CD Marathon Reserves
47%
Атаки
67
44
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
3
7
Комментарии к матчу
