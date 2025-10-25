Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн CD Municipal Tarija - Нуэва Клиса 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar: CD Municipal TarijaНуэва Клиса . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК
Bolivia Copa Simon Bolivar
CD Municipal Tarija
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
Нуэва Клиса
50'
55'
65'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
Нуэва Клиса icon
50'
Нуэва Клиса icon
55'
Нуэва Клиса icon
65'
Матч закончился со счётом 0:3 : 4,2
Текстовая трансляция
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
48'
Угловой
Нуэва Клиса - Угловой
50'
Нуэва Клиса - 1-ый Гол
55'
Нуэва Клиса - 2-ой Гол
59'
Угловой
CD Municipal Tarija - Угловой
65'
Нуэва Клиса - 3-ий Гол
69'
Угловой
Нуэва Клиса - Угловой
76'
Угловой
CD Municipal Tarija - Угловой
84'
Угловой
CD Municipal Tarija - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 4,2

Превью матча CD Municipal Tarija — Нуэва Клиса

Команда CD Municipal Tarija в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-15. Команда Нуэва Клиса, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-8. Команда CD Municipal Tarija в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Нуэва Клиса забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Нуэва Клиса, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

CD Municipal Tarija
CD Municipal Tarija
Нуэва Клиса
CD Municipal Tarija
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.10.2025
Нуэва Клиса
Нуэва Клиса
3:1
CD Municipal Tarija
CD Municipal Tarija
Обзор

Статистика матча

Атаки
74
76
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
1
10
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Tundra Esports Tundra Esports
21 Ноября
14:00
PARIVISION PARIVISION
Team Spirit Team Spirit
21 Ноября
17:00
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Барыс Барыс
Салават Юлаев Салават Юлаев
21 Ноября
17:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA