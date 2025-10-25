Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar : CD Municipal Tarija — Нуэва Клиса . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

Превью матча CD Municipal Tarija — Нуэва Клиса

Команда CD Municipal Tarija в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-15. Команда Нуэва Клиса, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-8. Команда CD Municipal Tarija в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Нуэва Клиса забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Нуэва Клиса, в том матче победу одержали хозяева.