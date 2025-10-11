Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar : Нуэва Клиса — CD Municipal Tarija . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Нуэва Клиса — CD Municipal Tarija

Команда Нуэва Клиса в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-7. Команда CD Municipal Tarija, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-12. Команда Нуэва Клиса в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. CD Municipal Tarija забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды CD Municipal Tarija, в том матче победу одержали гостьи.