11.10.2025

Смотреть онлайн Нуэва Клиса - CD Municipal Tarija 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar: Нуэва КлисаCD Municipal Tarija . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Bolivia Copa Simon Bolivar
Нуэва Клиса
18'
24'
85'
Завершен
3 : 1
11 октября 2025
CD Municipal Tarija
86'
Смотреть онлайн
Нуэва Клиса icon
18'
Нуэва Клиса icon
24'
Счет после первого тайма 2:0
Нуэва Клиса icon
85'
CD Municipal Tarija icon
86'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Нуэва Клиса - Угловой
10'
Угловой
Нуэва Клиса - Угловой
18'
Нуэва Клиса - 1-ый Гол
20'
Угловой
CD Municipal Tarija - Угловой
24'
Угловой
Нуэва Клиса - Угловой
24'
Нуэва Клиса - 2-ой Гол
33'
Угловой
CD Municipal Tarija - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
63'
Угловой
CD Municipal Tarija - Угловой
67'
Угловой
CD Municipal Tarija - Угловой
82'
Угловой
Нуэва Клиса - Угловой
85'
Нуэва Клиса - 3-ий Гол
86'
CD Municipal Tarija - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Нуэва Клиса — CD Municipal Tarija

Команда Нуэва Клиса в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-7. Команда CD Municipal Tarija, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-12. Команда Нуэва Клиса в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. CD Municipal Tarija забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды CD Municipal Tarija, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Нуэва Клиса
Нуэва Клиса
CD Municipal Tarija
Нуэва Клиса
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.10.2025
CD Municipal Tarija
CD Municipal Tarija
0:3
Нуэва Клиса
Нуэва Клиса
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Нуэва Клиса Нуэва Клиса
47%
CD Municipal Tarija CD Municipal Tarija
53%
Атаки
70
70
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
7
7
Комментарии к матчу
