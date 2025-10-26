Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Черногория — Чемпионат Черногории. Вторая Лига : Рудар — Ком , 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Градски .

Превью матча Рудар — Ком

Команда Рудар в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-15. Команда Ком, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-14. Команда Рудар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ком забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Ком, в том матче победу одержали гостьи.