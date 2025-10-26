Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Рудар - Ком 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧерногорияЧемпионат Черногории. Вторая Лига: РударКом, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Градски.

МСК, 13 тур, Стадион: Стадион Градски
Чемпионат Черногории. Вторая Лига
Рудар
Завершен
0 : 3
26 октября 2025
Ком
17'
59'
90+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ком icon
17'
Счет после первого тайма 0:1
Ком icon
59'
Ком icon
90+2'
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Ком - Угловой
17'
Ком - 1-ый Гол
29'
Угловой
Рудар - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
59'
Ком - 2-ой Гол
62'
Угловой
Рудар - Угловой
67'
Угловой
Рудар - Угловой
69'
Угловой
Рудар - Угловой
74'
Угловой
Ком - Угловой
82'
Угловой
Рудар - Угловой
87'
Угловой
Рудар - Угловой
88'
Угловой
Рудар - Угловой
90+2'
Ком - 3-ий Гол

Превью матча Рудар — Ком

Команда Рудар в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-15. Команда Ком, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-14. Команда Рудар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ком забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Ком, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Рудар
Рудар
Ком
Рудар
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.09.2025
Ком
Ком
0:1
Рудар
Рудар
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Рудар Рудар
56%
Ком Ком
44%
Атаки
101
80
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
2
7
Игры 13 тур
27.10.2025
Грбаль
2:0
ФК Игало
Завершен
26.10.2025
ФК Искра Даниловград
0:0
Подгорица
Завершен
26.10.2025
Рудар
0:3
Ком
Завершен
25.10.2025
FK Internacional
0:0
Беране
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA