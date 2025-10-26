Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ФК Искра Даниловград - Подгорица 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧерногорияЧемпионат Черногории. Вторая Лига: ФК Искра ДаниловградПодгорица, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Brace Velasevic.

МСК, 13 тур, Стадион: Stadion Brace Velasevic
Чемпионат Черногории. Вторая Лига
ФК Искра Даниловград
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Подгорица
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
32'
Угловой
Подгорица - Угловой
34'
Угловой
ФК Искра Даниловград - Угловой
38'
Угловой
Подгорица - Угловой
44'
Угловой
ФК Искра Даниловград - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
80'
Угловой
ФК Искра Даниловград - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча ФК Искра Даниловград — Подгорица

Команда ФК Искра Даниловград в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-9. Команда Подгорица, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-15. Команда ФК Искра Даниловград в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Подгорица забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Подгорица, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ФК Искра Даниловград
ФК Искра Даниловград
Подгорица
ФК Искра Даниловград
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.09.2025
Подгорица
Подгорица
0:1
ФК Искра Даниловград
ФК Искра Даниловград
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Искра Даниловград ФК Искра Даниловград
56%
Подгорица Подгорица
44%
Атаки
83
77
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
4
1
Игры 13 тур
27.10.2025
Грбаль
2:0
ФК Игало
Завершен
26.10.2025
ФК Искра Даниловград
0:0
Подгорица
Завершен
26.10.2025
Рудар
0:3
Ком
Завершен
25.10.2025
FK Internacional
0:0
Беране
Завершен
