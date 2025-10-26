Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Черногория — Чемпионат Черногории. Вторая Лига : ФК Искра Даниловград — Подгорица , 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Brace Velasevic .

Превью матча ФК Искра Даниловград — Подгорица

Команда ФК Искра Даниловград в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-9. Команда Подгорица, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-15. Команда ФК Искра Даниловград в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Подгорица забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Подгорица, в том матче победу одержали гостьи.