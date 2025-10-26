Превью матча Montevideo City Torque (W) — Canadian SC Women

Команда Montevideo City Torque (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда Canadian SC Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-8. Команда Montevideo City Torque (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Canadian SC Women забивает 0, пропускает 1.