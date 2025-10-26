Смотреть онлайн Montevideo City Torque (W) - Canadian SC Women 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Лига Уругвая - Женщины: Montevideo City Torque (W) — Canadian SC Women, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Montevideo City Torque (W) — Canadian SC Women
Команда Montevideo City Torque (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда Canadian SC Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-8. Команда Montevideo City Torque (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Canadian SC Women забивает 0, пропускает 1.