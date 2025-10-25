Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн FC San Jacinto (W) - CS Cerrito Women 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЛига Уругвая - Женщины: FC San Jacinto (W)CS Cerrito Women, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Лига Уругвая - Женщины
FC San Jacinto (W)
Отменен
- : -
25 октября 2025
CS Cerrito Women
Превью матча FC San Jacinto (W) — CS Cerrito Women

Игры 9 тур
26.10.2025
Montevideo City Torque (W)
-:-
Canadian SC Women
Отменен
25.10.2025
FC San Jacinto (W)
-:-
CS Cerrito Women
Отменен
13.07.2025
Canadian SC Women
-:-
Torque Women
Отменен
13.07.2025
Сан-Джасинто - Женщины
-:-
Ливерпуль Монтевидео (жен)
Отменен
13.07.2025
CA Bella Vista Women
0:3
Монтевидео Уондерерс (жен)
Завершен
13.07.2025
Пеньяроль (жен)
-:-
CS Cerrito Women
Отменен
13.07.2025
Насьональ де Футбол - Женщины
3:1
Дефенсор Спортинг (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
