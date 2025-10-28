Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Брей Уондерерс - ЮК Дублин 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияФутбол. Ирландия. Первый дивизион: Брей УондерерсЮК Дублин, 14 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Carlisle Grounds.

МСК, 14 тур, Стадион: Carlisle Grounds
Футбол. Ирландия. Первый дивизион
Брей Уондерерс
3'
61'
90+2'
Завершен
3 : 2
28 октября 2025
ЮК Дублин
26'
90+5'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Брей Уондерерс icon
3'
ЮК Дублин icon
26'
Счет после первого тайма 1:1
Брей Уондерерс icon
61'
Брей Уондерерс icon
90+2'
ЮК Дублин icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Брей Уондерерс - Угловой
3'
Брей Уондерерс - 1-ый Гол
25'
Угловой
ЮК Дублин - Угловой
26'
Угловой
ЮК Дублин - Угловой
26'
ЮК Дублин - 2-ой Гол
39'
Угловой
Брей Уондерерс - Угловой
45+1'
Угловой
ЮК Дублин - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
53'
Угловой
Брей Уондерерс - Угловой
59'
Угловой
Брей Уондерерс - Угловой
61'
Брей Уондерерс - 3-ий Гол
70'
Угловой
Брей Уондерерс - Угловой
82'
Угловой
Брей Уондерерс - Угловой
83'
Угловой
Брей Уондерерс - Угловой
88'
Угловой
ЮК Дублин - Угловой
90+2'
Брей Уондерерс - 4-ый Гол
90+5'
ЮК Дублин - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Брей Уондерерс — ЮК Дублин

Команда Брей Уондерерс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 13-19. Команда ЮК Дублин, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-15. Команда Брей Уондерерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ЮК Дублин забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды ЮК Дублин, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Брей Уондерерс
Брей Уондерерс
ЮК Дублин
Брей Уондерерс
1 победа
0 ничьих
2 побед
33%
0%
67%
24.10.2025
ЮК Дублин
ЮК Дублин
0:1
Брей Уондерерс
Брей Уондерерс
Обзор
29.08.2025
ЮК Дублин
ЮК Дублин
3:2
Брей Уондерерс
Брей Уондерерс
Обзор
23.06.2025
Брей Уондерерс
Брей Уондерерс
1:3
ЮК Дублин
ЮК Дублин
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Брей Уондерерс Брей Уондерерс
50%
ЮК Дублин ЮК Дублин
50%
Атаки
70
83
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
6
3
Игры 14 тур
28.10.2025
Брей Уондерерс
3:2
ЮК Дублин
Завершен
28.10.2025
Коб Рамблерс
1:0
Трити Юнайтед
Завершен
24.10.2025
ЮК Дублин
0:1
Брей Уондерерс
Завершен
24.10.2025
Трити Юнайтед
1:0
Коб Рамблерс
Завершен
Комментарии к матчу
