Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Футбол. Ирландия. Первый дивизион : Брей Уондерерс — ЮК Дублин , 14 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Carlisle Grounds .

Превью матча Брей Уондерерс — ЮК Дублин

Команда Брей Уондерерс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 13-19. Команда ЮК Дублин, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-15. Команда Брей Уондерерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ЮК Дублин забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды ЮК Дублин, в том матче победу одержали гостьи.