24.10.2025

Смотреть онлайн ЮК Дублин - Брей Уондерерс 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияФутбол. Ирландия. Первый дивизион: ЮК ДублинБрей Уондерерс, 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Belfield Bowl (UCD Bowl).

МСК, 14 тур, Стадион: Belfield Bowl (UCD Bowl)
Футбол. Ирландия. Первый дивизион
ЮК Дублин
Завершен
0 : 1
24 октября 2025
Брей Уондерерс
90+4'
Брей Уондерерс icon
90+4'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
ЮК Дублин - Угловой
11'
Угловой
Брей Уондерерс - Угловой
17'
Угловой
Брей Уондерерс - Угловой
36'
Угловой
Брей Уондерерс - Угловой
41'
Угловой
ЮК Дублин - Угловой
42'
Угловой
ЮК Дублин - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
ЮК Дублин - Угловой
63'
Угловой
ЮК Дублин - Угловой
65'
Угловой
Брей Уондерерс - Угловой
71'
Угловой
Брей Уондерерс - Угловой
90+4'
Брей Уондерерс - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча ЮК Дублин — Брей Уондерерс

Команда ЮК Дублин в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-14. Команда Брей Уондерерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 14-20. Команда ЮК Дублин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Брей Уондерерс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 октября 2025 на поле команды Брей Уондерерс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ЮК Дублин
ЮК Дублин
Брей Уондерерс
ЮК Дублин
2 побед
0 ничьих
1 победа
67%
0%
33%
28.10.2025
Брей Уондерерс
Брей Уондерерс
3:2
ЮК Дублин
ЮК Дублин
Обзор
29.08.2025
ЮК Дублин
ЮК Дублин
3:2
Брей Уондерерс
Брей Уондерерс
Обзор
23.06.2025
Брей Уондерерс
Брей Уондерерс
1:3
ЮК Дублин
ЮК Дублин
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ЮК Дублин ЮК Дублин
50%
Брей Уондерерс Брей Уондерерс
50%
Атаки
82
80
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
0
2
Игры 14 тур
28.10.2025
Брей Уондерерс
3:2
ЮК Дублин
Завершен
28.10.2025
Коб Рамблерс
1:0
Трити Юнайтед
Завершен
24.10.2025
ЮК Дублин
0:1
Брей Уондерерс
Завершен
24.10.2025
Трити Юнайтед
1:0
Коб Рамблерс
Завершен
Комментарии к матчу
