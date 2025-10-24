Превью матча ЮК Дублин — Брей Уондерерс

Команда ЮК Дублин в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-14. Команда Брей Уондерерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 14-20. Команда ЮК Дублин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Брей Уондерерс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 октября 2025 на поле команды Брей Уондерерс, в том матче победу одержали хозяева.