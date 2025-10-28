Превью матча Коб Рамблерс — Трити Юнайтед

Команда Коб Рамблерс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-13. Команда Трити Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-18. Команда Коб Рамблерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Трити Юнайтед забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Трити Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.