28.10.2025

Смотреть онлайн Коб Рамблерс - Трити Юнайтед 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияФутбол. Ирландия. Первый дивизион: Коб РамблерсТрити Юнайтед, 14 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе St. Colman's Park.

МСК, 14 тур, Стадион: St. Colman's Park
Футбол. Ирландия. Первый дивизион
Коб Рамблерс
90+3'
Завершен
1 : 0
28 октября 2025
Трити Юнайтед
Счет после первого тайма 0:0
Коб Рамблерс icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Трити Юнайтед FC - Угловой
28'
Угловой
Коб Рамблерс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Коб Рамблерс - Угловой
48'
Угловой
Коб Рамблерс - Угловой
62'
Угловой
Коб Рамблерс - Угловой
80'
Угловой
Трити Юнайтед FC - Угловой
87'
Угловой
Коб Рамблерс - Угловой
90'
Угловой
Трити Юнайтед FC - Угловой
90+3'
Коб Рамблерс - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Коб Рамблерс — Трити Юнайтед

Команда Коб Рамблерс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-13. Команда Трити Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-18. Команда Коб Рамблерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Трити Юнайтед забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 октября 2025 на поле команды Трити Юнайтед, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Коб Рамблерс
Коб Рамблерс
Трити Юнайтед
Коб Рамблерс
2 побед
0 ничьих
2 побед
50%
0%
50%
24.10.2025
Трити Юнайтед
Трити Юнайтед
1:0
Коб Рамблерс
Коб Рамблерс
Обзор
12.09.2025
Коб Рамблерс
Коб Рамблерс
3:0
Трити Юнайтед
Трити Юнайтед
Обзор
11.07.2025
Трити Юнайтед
Трити Юнайтед
2:1
Коб Рамблерс
Коб Рамблерс
Обзор
30.05.2025
Коб Рамблерс
Коб Рамблерс
2:1
Трити Юнайтед
Трити Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Коб Рамблерс Коб Рамблерс
65%
Трити Юнайтед Трити Юнайтед
35%
Атаки
100
78
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
6
6
Игры 14 тур
28.10.2025
Брей Уондерерс
3:2
ЮК Дублин
Завершен
28.10.2025
Коб Рамблерс
1:0
Трити Юнайтед
Завершен
24.10.2025
ЮК Дублин
0:1
Брей Уондерерс
Завершен
24.10.2025
Трити Юнайтед
1:0
Коб Рамблерс
Завершен
Комментарии к матчу
