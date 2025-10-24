Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Трити Юнайтед - Коб Рамблерс 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИрландияФутбол. Ирландия. Первый дивизион: Трити ЮнайтедКоб Рамблерс, 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Markets Field.

МСК, 14 тур, Стадион: Markets Field
Футбол. Ирландия. Первый дивизион
Трити Юнайтед
76'
Завершен
1 : 0
24 октября 2025
Коб Рамблерс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Трити Юнайтед FC icon
76'
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Трити Юнайтед FC - Угловой
15'
Угловой
Коб Рамблерс - Угловой
17'
Угловой
Трити Юнайтед FC - Угловой
24'
Угловой
Трити Юнайтед FC - Угловой
25'
Угловой
Трити Юнайтед FC - Угловой
32'
Угловой
Коб Рамблерс - Угловой
43'
Угловой
Трити Юнайтед FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
51'
Угловой
Коб Рамблерс - Угловой
55'
Угловой
Коб Рамблерс - Угловой
55'
Угловой
Коб Рамблерс - Угловой
62'
Угловой
Коб Рамблерс - Угловой
64'
Угловой
Трити Юнайтед FC - Угловой
76'
Трити Юнайтед FC - 1-ый Гол
78'
Угловой
Коб Рамблерс - Угловой
90+4'
Угловой
Коб Рамблерс - Угловой
90+5'
Угловой
Коб Рамблерс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,1

Превью матча Трити Юнайтед — Коб Рамблерс

Команда Трити Юнайтед в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-23. Команда Коб Рамблерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-12. Команда Трити Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Коб Рамблерс забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 октября 2025 на поле команды Коб Рамблерс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Трити Юнайтед
Трити Юнайтед
Коб Рамблерс
Трити Юнайтед
1 победа
0 ничьих
3 побед
25%
0%
75%
28.10.2025
Коб Рамблерс
Коб Рамблерс
1:0
Трити Юнайтед
Трити Юнайтед
Обзор
12.09.2025
Коб Рамблерс
Коб Рамблерс
3:0
Трити Юнайтед
Трити Юнайтед
Обзор
11.07.2025
Трити Юнайтед
Трити Юнайтед
2:1
Коб Рамблерс
Коб Рамблерс
Обзор
30.05.2025
Коб Рамблерс
Коб Рамблерс
2:1
Трити Юнайтед
Трити Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Атаки
97
101
Угловые
6
9
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
5
3
Игры 14 тур
28.10.2025
Брей Уондерерс
3:2
ЮК Дублин
Завершен
28.10.2025
Коб Рамблерс
1:0
Трити Юнайтед
Завершен
24.10.2025
ЮК Дублин
0:1
Брей Уондерерс
Завершен
24.10.2025
Трити Юнайтед
1:0
Коб Рамблерс
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA