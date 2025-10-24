Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирландия — Футбол. Ирландия. Первый дивизион : Трити Юнайтед — Коб Рамблерс , 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Markets Field .

Превью матча Трити Юнайтед — Коб Рамблерс

Команда Трити Юнайтед в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-23. Команда Коб Рамблерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-12. Команда Трити Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Коб Рамблерс забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 октября 2025 на поле команды Коб Рамблерс, в том матче победу одержали хозяева.