Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Харабакоа - Мока 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ: ФК ХарабакоаМока . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ
ФК Харабакоа
37'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Мока
56'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Харабакоа icon
37'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Мока FC icon
56'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Мока FC - Угловой
3'
Угловой
Мока FC - Угловой
37'
ФК Харабакоа - 1-ый Гол
41'
Угловой
ФК Харабакоа - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
46'
Угловой
Мока FC - Угловой
56'
Мока FC - 2-ой Гол
79'
Угловой
ФК Харабакоа - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3

Превью матча ФК Харабакоа — Мока

Команда ФК Харабакоа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-11. Команда Мока, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда ФК Харабакоа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мока забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 августа 2025 на поле команды Мока, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ФК Харабакоа
ФК Харабакоа
Мока
ФК Харабакоа
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.08.2025
Мока
Мока
0:1
ФК Харабакоа
ФК Харабакоа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Харабакоа ФК Харабакоа
52%
Мока Мока
48%
Атаки
69
66
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
СКА СКА
28 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Локомотив Локомотив
28 Ноября
19:30
Трактор Трактор
ХК Сочи ХК Сочи
28 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
28 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
28 Ноября
19:00
Tundra Esports Tundra Esports
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
28 Ноября
17:00
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Комо Комо
Сассуоло Сассуоло
28 Ноября
22:45
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
28 Ноября
18:30
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Норильск Норильск
28 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA