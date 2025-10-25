Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ : ФК Харабакоа — Мока . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча ФК Харабакоа — Мока

Команда ФК Харабакоа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-11. Команда Мока, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда ФК Харабакоа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мока забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 августа 2025 на поле команды Мока, в том матче победу одержали гостьи.