Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ : Мока — ФК Харабакоа . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Мока — ФК Харабакоа

Команда Мока в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды ФК Харабакоа, в том матче сыграли вничью.