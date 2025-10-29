Смотреть онлайн Феланиткс - Бинисалем 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 11: Феланиткс — Бинисалем, 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Es Torrento.
Превью матча Феланиткс — Бинисалем
Команда Феланиткс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 5-9. Команда Бинисалем, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 4-10. Команда Феланиткс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бинисалем забивает 0, пропускает 1.