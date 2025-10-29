29.10.2025
Смотреть онлайн Ротлет Молинар - Кардассар 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 11: Ротлет Молинар — Кардассар, 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Испания - Терсера - Группа 11
Ротлет Молинар
34'
Завершен
1 : 2
29 октября 2025
Кардассар
65'
89'
Ротлет Молинар
34'
Счет после первого тайма 1:0
CD Кардассар
65'
CD Кардассар
89'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
11'
CD Кардассар - Угловой
21'
CD Кардассар - Угловой
32'
CD Кардассар - Угловой
34'
Ротлет Молинар - 1-ый Гол
44'
CD Кардассар - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Ротлет Молинар - Угловой
52'
Ротлет Молинар - Угловой
53'
CD Кардассар - Угловой
60'
Ротлет Молинар - Угловой
65'
CD Кардассар - 2-ой Гол
81'
Ротлет Молинар - Угловой
88'
CD Кардассар - Угловой
89'
CD Кардассар - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Ротлет Молинар — Кардассар
Статистика матча
Атаки
84
77
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу