29.10.2025

Смотреть онлайн Ротлет Молинар - Кардассар 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 11: Ротлет МолинарКардассар, 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Испания - Терсера - Группа 11
Ротлет Молинар
34'
Завершен
1 : 2
29 октября 2025
Кардассар
65'
89'
Смотреть онлайн
Ротлет Молинар icon
34'
Счет после первого тайма 1:0
CD Кардассар icon
65'
CD Кардассар icon
89'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
CD Кардассар - Угловой
21'
Угловой
CD Кардассар - Угловой
32'
Угловой
CD Кардассар - Угловой
34'
Ротлет Молинар - 1-ый Гол
44'
Угловой
CD Кардассар - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Ротлет Молинар - Угловой
52'
Угловой
Ротлет Молинар - Угловой
53'
Угловой
CD Кардассар - Угловой
60'
Угловой
Ротлет Молинар - Угловой
65'
CD Кардассар - 2-ой Гол
81'
Угловой
Ротлет Молинар - Угловой
88'
Угловой
CD Кардассар - Угловой
89'
CD Кардассар - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Ротлет Молинар — Кардассар

Статистика матча

Атаки
84
77
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
2
4
Игры 6 тур
19:30
Son Cladera
-:-
Форментера
Предстоящая
29.10.2025
Ротлет Молинар
1:2
Кардассар
Завершен
29.10.2025
Феланиткс
-:-
Бинисалем
Отменен
29.10.2025
СД Портмани
0:2
Манакор
Завершен
22.10.2025
Алькудия
1:0
Платгес де Калвия
Завершен
12.10.2025
Son Cladera
-:-
Форментера
Отменен
12.10.2025
Эуалиля
2:1
Меркадал
Завершен
11.10.2025
СД Портмани
-:-
Манакор
Отменен
