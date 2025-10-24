24.10.2025
Смотреть онлайн Republic of Ireland (W) - Belgium (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UEFA Women's Nations League: Republic of Ireland (W) — Belgium (W), Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК, Квалификационный Раунд 1
UEFA Women's Nations League
Republic of Ireland (W)
45'
54'
62'
66'
Завершен
4 : 2
24 октября 2025
Belgium (W)
52'
82'
Belgium (W)
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
5'
Republic of Ireland (W) - Угловой
24'
Republic of Ireland (W) - Угловой
31'
Republic of Ireland (W) - Угловой
36'
Republic of Ireland (W) - Угловой
45'
Republic of Ireland (W) - 1-ый Гол
50'
Belgium (W) - Угловой
52'
Belgium (W) - 2-ой Гол
54'
Republic of Ireland (W) - 3-ий Гол
58'
Belgium (W) - Угловой
62'
Republic of Ireland (W) - 4-ый Гол
66'
Republic of Ireland (W) - Угловой
66'
Republic of Ireland (W) - 5-ый Гол
75'
Republic of Ireland (W) - Угловой
82'
Belgium (W) - 6-ый Гол
90+3'
Belgium (W) - Угловой
Превью матча Republic of Ireland (W) — Belgium (W)
История последних встреч
Republic of Ireland (W)
Belgium (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
28.10.2025
Belgium (W)
2:1
Republic of Ireland (W)
Статистика матча
Владение мячом
48%
Атаки
80
88
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу