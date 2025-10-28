28.10.2025
Смотреть онлайн Belgium (W) - Republic of Ireland (W) 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UEFA Women's Nations League: Belgium (W) — Republic of Ireland (W), Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
МСК, Квалификационный Раунд 1
UEFA Women's Nations League
Belgium (W)
Завершен
2 : 1
28 октября 2025
Belgium (W)
33'
Belgium (W)
40'
Текстовая трансляция
14'
Belgium (W) - Угловой
22'
Republic of Ireland (W) - Угловой
33'
Belgium (W) - 1-ый Гол
40'
Belgium (W) - 2-ой Гол
49'
Belgium (W) - Угловой
51'
Belgium (W) - Угловой
53'
Republic of Ireland (W) - Угловой
90'
Belgium (W) - Угловой
90'
Republic of Ireland (W) - 3-ий Гол
90+3'
Belgium (W) - Угловой
Превью матча Belgium (W) — Republic of Ireland (W)
История последних встреч
Belgium (W)
Republic of Ireland (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.10.2025
Republic of Ireland (W)
4:2
Belgium (W)
Статистика матча
Владение мячом
59%
Атаки
83,83,0
104,104,0
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
9,9,0
10,10,0
Удары в створ ворот
2,2,0
9,9,0
Комментарии к матчу