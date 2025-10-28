Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Belgium (W) - Republic of Ireland (W) 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UEFA Women's Nations League: Belgium (W)Republic of Ireland (W), Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК, Квалификационный Раунд 1
UEFA Women's Nations League
Belgium (W)
33'
40'
Завершен
2 : 1
28 октября 2025
Republic of Ireland (W)
90'
Смотреть онлайн
Belgium (W) icon
33'
Belgium (W) icon
40'
Счет после первого тайма 2:0
Republic of Ireland (W) icon
90'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Belgium (W) - Угловой
22'
Угловой
Republic of Ireland (W) - Угловой
33'
Belgium (W) - 1-ый Гол
40'
Belgium (W) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
49'
Угловой
Belgium (W) - Угловой
51'
Угловой
Belgium (W) - Угловой
53'
Угловой
Republic of Ireland (W) - Угловой
90'
Угловой
Belgium (W) - Угловой
90'
Republic of Ireland (W) - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
Belgium (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Belgium (W) — Republic of Ireland (W)

История последних встреч

Belgium (W)
Belgium (W)
Republic of Ireland (W)
Belgium (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.10.2025
Republic of Ireland (W)
Republic of Ireland (W)
4:2
Belgium (W)
Belgium (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Belgium (W) Belgium (W)
59%
Republic of Ireland (W) Republic of Ireland (W)
41%
Атаки
83,83,0
104,104,0
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
9,9,0
10,10,0
Удары в створ ворот
2,2,0
9,9,0
Игры Квалификационный Раунд 1
29.10.2025
Iceland (W)
3:0
Northern Ireland (W)
Завершен
28.10.2025
Belgium (W)
2:1
Republic of Ireland (W)
Завершен
28.10.2025
Denmark (W)
2:0
Finland (W)
Завершен
28.10.2025
Türkiye (W)
3:0
Kosovo (W)
Завершен
28.10.2025
Austria (W)
2:0
Czechia (W)
Завершен
28.10.2025
Albania (W)
3:0
Cyprus (W)
Завершен
24.10.2025
Republic of Ireland (W)
4:2
Belgium (W)
Завершен
24.10.2025
Northern Ireland (W)
0:2
Iceland (W)
Завершен
24.10.2025
Finland (W)
1:6
Denmark (W)
Завершен
24.10.2025
Cyprus (W)
3:2
Albania (W)
Завершен
24.10.2025
Czechia (W)
1:0
Austria (W)
Завершен
24.10.2025
Kosovo (W)
0:4
Türkiye (W)
Завершен
Комментарии к матчу
