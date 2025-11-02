Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн ФК Волга Ульяновск - Родина 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияФНЛ, 1-й дивизион. Россия: ФК Волга УльяновскРодина, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Труд. Судить этот матч будет Евгений Галимов.

МСК, 17 тур, Стадион: Труд
ФНЛ, 1-й дивизион. Россия
ФК Волга Ульяновск
Завершен
1 : 2
02 ноября 2025
Родина
Превью матча ФК Волга Ульяновск — Родина

Команда ФК Волга Ульяновск в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 19-27. Команда Родина, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-11. Команда ФК Волга Ульяновск в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Родина забивает 2, пропускает 1.

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Евгений Галимов (Россия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 2 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Евгений Галимов назначал пенальти

Игры 17 тур
03.11.2025
Факел
2:0
Торпедо Москва
Завершен
03.11.2025
Нефтехимик
1:1
СКА-Хабаровск
Завершен
03.11.2025
Чайка
0:2
Камаз
Завершен
03.11.2025
Ротор
1:2
Арсенал Тула
Завершен
03.11.2025
Уфа
3:0
Енисей
Завершен
02.11.2025
Спартак
3:1
Черноморец
Завершен
02.11.2025
ФК Волга Ульяновск
1:2
Родина
Завершен
01.11.2025
Шинник
-:-
Челябинск
Отменен
01.11.2025
Урал
-:-
Сокол
Отменен
