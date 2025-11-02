Смотреть онлайн ФК Волга Ульяновск - Родина 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — ФНЛ, 1-й дивизион. Россия: ФК Волга Ульяновск — Родина, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Труд. Судить этот матч будет Евгений Галимов.
Превью матча ФК Волга Ульяновск — Родина
Команда ФК Волга Ульяновск в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 19-27. Команда Родина, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-11. Команда ФК Волга Ульяновск в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Родина забивает 2, пропускает 1.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Евгений Галимов (Россия).
За последние 3 матчей судья показал 2 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 3 матчей) Евгений Галимов назначал пенальти