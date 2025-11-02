Смотреть онлайн Спартак - Черноморец 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — ФНЛ, 1-й дивизион. Россия: Спартак — Черноморец, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Urozhay. Судить этот матч будет Nikolay Voloshin.
Превью матча Спартак — Черноморец
Команда Спартак в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-11. Команда Черноморец, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-12. Команда Спартак в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Черноморец забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Nikolay Voloshin (Россия).
За последние 1 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 100% (1 из 1 матчей) Nikolay Voloshin назначал пенальти