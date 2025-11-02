Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Спартак - Черноморец 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияФНЛ, 1-й дивизион. Россия: СпартакЧерноморец, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Urozhay. Судить этот матч будет Nikolay Voloshin.

МСК, 17 тур, Стадион: Stadion Urozhay
ФНЛ, 1-й дивизион. Россия
Спартак
Завершен
3 : 1
02 ноября 2025
Черноморец
Смотреть онлайн
Превью матча Спартак — Черноморец

Команда Спартак в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-11. Команда Черноморец, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-12. Команда Спартак в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Черноморец забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
90
109
Угловые
6
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Nikolay Voloshin (Россия).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 100% (1 из 1 матчей) Nikolay Voloshin назначал пенальти

Игры 17 тур
03.11.2025
Факел
2:0
Торпедо Москва
Завершен
03.11.2025
Нефтехимик
1:1
СКА-Хабаровск
Завершен
03.11.2025
Чайка
0:2
Камаз
Завершен
03.11.2025
Ротор
1:2
Арсенал Тула
Завершен
03.11.2025
Уфа
3:0
Енисей
Завершен
02.11.2025
Спартак
3:1
Черноморец
Завершен
02.11.2025
ФК Волга Ульяновск
1:2
Родина
Завершен
01.11.2025
Шинник
-:-
Челябинск
Отменен
01.11.2025
Урал
-:-
Сокол
Отменен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA