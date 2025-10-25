Смотреть онлайн Хангерфорд Таун - Веймут 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Южная Премьер-Лига - Юг: Хангерфорд Таун — Веймут, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bulpit Lane.
Превью матча Хангерфорд Таун — Веймут
Команда Хангерфорд Таун в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-17. Команда Веймут, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 9-27. Команда Хангерфорд Таун в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Веймут забивает 1, пропускает 3.