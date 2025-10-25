Превью матча Хангерфорд Таун — Веймут

Команда Хангерфорд Таун в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-17. Команда Веймут, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 9-27. Команда Хангерфорд Таун в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Веймут забивает 1, пропускает 3.