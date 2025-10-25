Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Хангерфорд Таун - Веймут 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Южная Премьер-Лига - Юг: Хангерфорд ТаунВеймут, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bulpit Lane.

МСК, 13 тур, Стадион: Bulpit Lane
Англия - Южная Премьер-Лига - Юг
Хангерфорд Таун
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Веймут
Превью матча Хангерфорд Таун — Веймут

Команда Хангерфорд Таун в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-17. Команда Веймут, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 9-27. Команда Хангерфорд Таун в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Веймут забивает 1, пропускает 3.

Игры 13 тур
25.10.2025
Ившем Юнайтед
1:2
Аксбридж
Завершен
25.10.2025
Хангерфорд Таун
0:0
Веймут
Завершен
22.10.2025
Госпорт
6:1
Бракнелл
Завершен
22.10.2025
Хавант
2:3
Хануэлл
Завершен
22.10.2025
Тонтон
1:4
Пул Таун
Отменен
21.10.2025
Чертси
1:1
Шолинг
Завершен
27.09.2025
Йет Таун
2:1
Парквей
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA