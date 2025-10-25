Смотреть онлайн Ившем Юнайтед - Аксбридж 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Южная Премьер-Лига - Юг: Ившем Юнайтед — Аксбридж, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Ившем Юнайтед — Аксбридж
Команда Ившем Юнайтед в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-18. Команда Аксбридж, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 19-21. Команда Ившем Юнайтед в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Аксбридж забивает 2, пропускает 2.