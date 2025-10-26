Превью матча Олимпия Любляна — Домжале

Команда Олимпия Любляна в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-16. Команда Домжале, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 6-19. Команда Олимпия Любляна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Домжале забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 сентября 2025 на поле команды Олимпия Любляна, в том матче победу одержали хозяева.