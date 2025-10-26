Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Олимпия Любляна - Домжале 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловенияЧемпионат Словении по футболу. Первая лига: Олимпия ЛюблянаДомжале, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стожице. Судить этот матч будет Martin Matosa.

МСК, 13 тур, Стадион: Стожице
Чемпионат Словении по футболу. Первая лига
Олимпия Любляна
22'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Домжале
54'
72'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Олимпия Любляна icon
22'
Счет после первого тайма 1:0
Домжале icon
54'
Домжале icon
72'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Олимпия Любляна - Угловой
6'
Угловой
Домжале - Угловой
22'
Олимпия Любляна - 1-ый Гол
23'
Угловой
Домжале - Угловой
37'
Угловой
Домжале - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
54'
Домжале - 2-ой Гол
62'
Угловой
Олимпия Любляна - Угловой
63'
Угловой
Олимпия Любляна - Угловой
72'
Домжале - 3-ий Гол
79'
Угловой
Олимпия Любляна - Угловой
90+1'
Угловой
Олимпия Любляна - Угловой
90+3'
Угловой
Олимпия Любляна - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Олимпия Любляна — Домжале

Команда Олимпия Любляна в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-16. Команда Домжале, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 6-19. Команда Олимпия Любляна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Домжале забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 сентября 2025 на поле команды Олимпия Любляна, в том матче победу одержали хозяева.

Олимпия Любляна Олимпия Любляна
17
Австрия
Ahmet Muhamedbegovic
45
Словения
Mateo Acimovic
19
Хорватия
Ivan Durdov
4
Сербия
Veljko Jelenkovic
18
Словения
Marko Brest
21
Албания
Jurgen Celhaka
28
Португалия
Диого Альмейда
10
Северная Македония
Dimitar Mitrovski
34
Аргентина
Agustin Doffo
11
Испания
Алекс Бланко
52
Словения
Matevz Dajcar
Тренер
Аргентина
Федерико Бессоне
Домжале Домжале
30
Босния и Герцеговина
Aleksandar Kahvic
1
Греция
Konstantinos Tsogas
32
Сенегал
Fallou Faye
35
Нигерия
Victor Ehibe
42
Хорватия
Luka Lukanic
19
Словения
Nino Milic
4
Сербия
Niksa Vujcic
7
Словения
Деян Лазаревич
8
Австрия
Денис Босняк
5
Словения
Rene Rantusa Lampreht
10
Словения
Харис Вучкич
Тренер
Словения
Anton Zlogar

История последних встреч

Олимпия Любляна
Олимпия Любляна
Домжале
Олимпия Любляна
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.09.2025
Олимпия Любляна
Олимпия Любляна
1:0
Домжале
Домжале
Обзор
10.08.2025
Домжале
Домжале
1:3
Олимпия Любляна
Олимпия Любляна
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Олимпия Любляна Олимпия Любляна
76%
Домжале Домжале
24%
Атаки
227
96
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Martin Matosa (Словения).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Martin Matosa назначал пенальти

Игры 13 тур
26.10.2025
НС Мура
2:1
Целье
Завершен
26.10.2025
Олимпия Любляна
1:2
Домжале
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA