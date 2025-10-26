Смотреть онлайн Олимпия Любляна - Домжале 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Чемпионат Словении по футболу. Первая лига: Олимпия Любляна — Домжале, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стожице. Судить этот матч будет Martin Matosa.
Превью матча Олимпия Любляна — Домжале
Команда Олимпия Любляна в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-16. Команда Домжале, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 6-19. Команда Олимпия Любляна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Домжале забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 сентября 2025 на поле команды Олимпия Любляна, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Martin Matosa (Словения).
За последние 6 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Martin Matosa назначал пенальти