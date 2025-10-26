Превью матча НС Мура — Целье

Команда НС Мура в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-14. Команда Целье, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 27-8. Команда НС Мура в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Целье забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Целье, в том матче победу одержали хозяева.