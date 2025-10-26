Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн НС Мура - Целье 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловенияЧемпионат Словении по футболу. Первая лига: НС МураЦелье, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Городской стадион Фазанерия. Судить этот матч будет Mateo Tozan.

МСК, 13 тур, Стадион: Городской стадион Фазанерия
Чемпионат Словении по футболу. Первая лига
НС Мура
28'
82'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Целье
25'
Целье icon
25'
НС Мура icon
28'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
НС Мура icon
82'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,2
Текстовая трансляция
25'
Целье - 1-ый Гол
28'
НС Мура - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
61'
Угловой
НС Мура - Угловой
66'
Угловой
Целье - Угловой
74'
Угловой
Целье - Угловой
82'
НС Мура - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
Целье - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,2

Превью матча НС Мура — Целье

Команда НС Мура в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-14. Команда Целье, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 27-8. Команда НС Мура в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Целье забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Целье, в том матче победу одержали хозяева.

НС Мура НС Мура
10
Словения
Нино Кутер
2
Гана
Faad Sana
8
Хорватия
Luka Bobicanec
29
Хорватия
Дарио Визингер
44
Австрия
Raphael Hofer
26
Хорватия
Borna Proleta
88
Словения
Alen Korosec
21
Словения
Zan Petrovic
1
Словения
Nejc Dermastija
6
Словения
Aljaz Antolin
7
Словения
Niko Kasalo
Тренер
Словения
Darjan Slavic
Целье Целье
6
Литва
Artemijus Tutyskinas
8
Босния и Герцеговина
Марио Квешич
3
Словения
Дамьян Вуклисевич
71
Беларусь
Виталий Лисакович
7
Словения
Florjan Jevsenak
10
Словения
Danijel Sturm
2
Испания
Juanjo
23
Словения
Zan Karnicnik
1
Словения
Zan Luk Leban
11
Косово
Milot Avdyli
20
Россия
Nikita Iosifov
Тренер
Испания
Альберт Риера

История последних встреч

НС Мура
НС Мура
Целье
НС Мура
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.08.2025
Целье
Целье
3:0
НС Мура
НС Мура
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
НС Мура НС Мура
33%
Целье Целье
67%
Атаки
83
157
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mateo Tozan (Словения).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Mateo Tozan назначал пенальти

Игры 13 тур
26.10.2025
НС Мура
2:1
Целье
Завершен
26.10.2025
Олимпия Любляна
1:2
Домжале
Завершен
Комментарии к матчу
