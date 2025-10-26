Смотреть онлайн НС Мура - Целье 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словения — Чемпионат Словении по футболу. Первая лига: НС Мура — Целье, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Городской стадион Фазанерия. Судить этот матч будет Mateo Tozan.
Превью матча НС Мура — Целье
Команда НС Мура в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-14. Команда Целье, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 27-8. Команда НС Мура в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Целье забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Целье, в том матче победу одержали хозяева.
Главным арбитром назначен Mateo Tozan (Словения).
За последние 6 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Mateo Tozan назначал пенальти