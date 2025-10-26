26.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2: КС Корба — Калаа Спорт, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Municipal de Korba.
МСК, 6 тур, Стадион: Stade Municipal de Korba
Тунис - Лига 2
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
1'
КС Корба - Угловой
6'
Калаа Спорт - Угловой
19'
КС Корба - Угловой
21'
КС Корба - Угловой
31'
КС Корба - Угловой
45'
Калаа Спорт - Угловой
53'
Калаа Спорт - Угловой
68'
Калаа Спорт - Угловой
82'
КС Корба - Угловой
90+5'
Калаа Спорт - Угловой
Превью матча КС Корба — Калаа Спорт
Статистика матча
Атаки
58
61
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
1
2
